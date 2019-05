Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह शुक्रवार को दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में मीडिया से मुखातिब हुए। यहां पीएम मोदी ने चुनाव बाद भाजपा की ‘पूर्ण बहुमत की सरकार’ बनने का दावा किया। हालांकि, इस दौरान उन्होंने संवाददाताओं द्वारा पूछे गए किसी भी तरह के सवाल का जवाब देने से इंकार कर दिया। उनके इस संवाददाता सम्मेलन पर तंज करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, “भारत के प्रधानमंत्री पहली बार एक संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं और रणदीप जी ने मुझे बताया कि पीछे से दरवाजे भी बंद हो गए हैं। जो पत्रकार अंदर जाना चाहते हैं, उन्हें रोक दिया गया। मैंने इनसे (रणदीप सुरजेवाला) कहा कि दो-तीन पत्रकार भेज दीजिए वहां पर, हमारे तरफ से भी एक-दो सवाल पूछ लेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं भेज सकते। दरवाजा बंद कर दिया गया है।”

पीएम मोदी के संवाददाता सम्मेलन पर राहुल गांधी द्वारा किए गए तंज को लेकर उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की गई। टि्वटर यूजर @nbnidhi ने लिखा, “कोई आइडिया कि वो कौन से पत्रकार हैं, जो राहुल गांधी की ओर से सवाल पूछ सकते हैं?”

Any idea who are those journalists who ask questions on behalf of Rahul Gandhi? pic.twitter.com/JuOtTUwxjn

— Chowkidar Nitin (@nbnidhi) May 18, 2019