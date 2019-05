VIDEO: वाराणसी में पीएम गजब का क्रेज! मोदी का काफिला गुजरा तो भीड़ लगाने लगे नारे

Election Results 2019: उत्तर प्रदेश के वाराणसी से दोबारा सांसद चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी सोमवार को पहली बार काशी पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान भोले नाथ के दर्शन किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। मोदी मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला केन्द्र में आयोजित समारोह को किया। अपने एकदिवसीय यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन आये, जहां से वह सड़क मार्ग के जरिये निकले। इस दौरान उनका काफिला शहर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरा।

कड़ी सुरक्षा के बीच गुजर रहे काफिले में मोदी की झलक पाने के लिये लोग सड़कों के दोनों ओर और छतों पर भी खड़े नजर आये और कारवां पर फूलों की बारिश की। इसके अलावा कलाकारों ने मोदी के स्वागत के सड़कों पर नृत्य किया। वाराणसी में उनका क्रेज इस कदर दिखा कि जहां-जहां से उनका काफिला गुजरा, लोग काफी देर तक ‘मोदी-मोदी’ के नारे लगाते रहे।

दरअसल, वर्ष 2014 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तब उन्होंने वाराणसी और वडोदरा से चुनाव लड़ा था। दोनों जगह से जीत के बावजूद वे वाराणसी से सांसद बने रहे और वडोदरा से इस्तीफा दे दिया। इस बाद भी उन्होंने वाराणसी से ही चुनाव लड़ा और लगातार दूसरी बार विजयी हुए। उन्होंने चार लाख 79 हजार से ज्यादा मतों से जीत हासिल की।

#WATCH Varanasi: Crowd breaks into chants of ‘Modi Modi’ as the convoy of PM Modi moves through streets of Varanasi to Kashi Vishwanath temple. pic.twitter.com/YW0t5dkQPP

— ANI UP (@ANINewsUP) May 27, 2019