VIDEO: राहुल गांधी की सभा में लग रहे थे ‘मोदी-मोदी’ के नारे, कांग्रेसियों ने कर दी पिटाई

Loksabha election 2019: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसी दौरे के दौरान वे बेंगलूरु के मान्याता टेक पार्क पहुंचे। जहां बेहद चौंकाने वाली घटना हुई। राहुल गांधी जब वहां से वापस जाने लगे तो वहां मौजूद लोगों ने मोदी-मोदी के नारे लगाना शुरू कर दिए। जिसके बाद कांग्रेस समर्थक भड़क गए और उन्होंने वहां खड़े लोगों पर हमला कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया और भाजपा के ट्वीट के मुताबिक मोदी -मोदी चिल्ला रहे कुछ लोगों को पुलिस ने गरफ्तार भी किया।

This was when Rahul Gandhi was leaving manyata tech park, Bangalore, after his whatsoever speech pic.twitter.com/PzdyNjd1pt — John sinha (@John_sinha7) March 18, 2019

Democracy in Danger Police arrests few techies for raising pro Modi slogans at Manyata tech park in Bengaluru. This is the real face of democracy in a Cong JDS ruled state. It’s total dictatorship where freedom of choice & expression of citizens is suppressed. pic.twitter.com/5GoQJO2OqI — BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) March 18, 2019

भाजपा ने इस घटना की निंदा करते हुए अपने ऑफिसियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा “लोकतंत्र खतरे में है। बेंगलूरु के मान्याता टेक पार्क में मोदी समर्थक नारे लगाने के लिए पुलिस ने कुछ टेकियों को गिरफ्तार किया। यह कांग्रेस और जेडीएस के राज में ये है लोकतंत्र का असली चेहरा। यह तानाशाही है जहां नागरिकों की पसंद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दो दबाया जा रहा है।” इतना ही नहीं इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में एक पुलिस कर्मी एक शख्स को पकड़कर ले जा रहा है। उसे देख कर ऐसा मालूम होता है कि वह एक टेकी है।

So Bengaluru police will arrest anyone for chanting modi modi Welcome to congress rule pic.twitter.com/uEFzsY6Mqx — Chowkidar Now+win (@Brahmeme) March 18, 2019

वहीं प्रदेश भाजपा के महासचिव सी टी रवि ने ट्वीट कर लिखा “कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टेकियों पर हमला किया, जिन्होंने “मोदी मोदी” के नारे लगाए, जब राहुल गांधी बेंगलुरु के मान्याता टेक पार्क गए।”

इस से पहले कांग्रेस अध्यक्ष कलबुर्गी में चुनाव रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। जहां उन्होंने रैली को संबोधित करने से पहले बीजेपी नेता और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के लिए दो मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रर्थाना की थी। रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया। इसके साथ उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया।

