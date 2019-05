Lok Sabha Election 2019: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर (अयोध्या के समीप) बुधवार (1 मई) को जनसभा को संबोधित किया। यहां पीएम मोदी ने विरोधियों पर निशाना साधने के साथ-साथ ‘राम भक्तों’ को अपनी ओर गोलबंद करने की कोशिश की। अपने संबोधन की समाप्ति उन्होंने ‘जय श्री राम’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे के साथ की। उन्होंने कहा, “आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए। इसके लिए मैं आपका ह्दय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रभु राम जी की धरती से ‘जय श्री राम’, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय…।”

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, “बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम जिस शहर से जुड़ा हो, जिस शहर से राम मनोहर लोहिया जी का नाम जुड़ा हो। ऐसे शहर में आकर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम की भूमि है। ये स्वाभिमान की धरती है। देश में यही स्वाभिमान पिछले 5 साल में और बढ़ा है। हम 130 करोड़ लोगों की भुजाओं को साथ लेकर चले हैं। अब इन्ही भुजाओं की सामर्थ्य पर हम नए भारत का सपना साकार करने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे देश के 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिक भाई-बहनों की इन पार्टियों ने कभी परवाह ही नहीं की। श्रमिकों और गरीबों को वोटबैंक में बांटकर इन लोगों ने सिर्फ अपना और अपने परिवार का फायदा कराया।”

पीएम ने आगे कहा, “पहली बार देश में किसी सरकार ने गरीबों और श्रमिकों के बारे में सोचा है। हमने उनकी परवाह की है, उनका जीवन आसान बनाने के लिए काम किया है। हमारी सरकार हाल हीं में ‘पीएम श्रम योगी मानधन’ योजना लायी है। इससे श्रमिक साथियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3 हजार रुपए तक की पेंशन सुनिश्चित होगी। इसके अलावा हमारी सरकार ने गरीबों के लिए एक रुपये प्रति महीने में दो लाख रुपये का बीमा और प्रति दिन 90 पैसे में दो लाख का एक और बीमा देने का प्रावधान किया है।”

#WATCH Prime Minister Narendra Modi chants “Jai Shri Ram” and “Bharat Mata ki jai” after ending his speech at a rally in Ambedkar Nagar #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/gWozmTv9HW

