प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को पहली बार प्रेस कॉन्‍फ्रेंस करेंगे। टीवी चैनल टाइम्‍स नाउ ने 24 अप्रैल की शाम यह ‘ब्रेकिंग खबर’ चलाई। चैनल ने बाकायदा वक्‍त, जगह सब कुछ बताया और कहा कि स्‍वाभाविक रूप से उस प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में हम भी होंगे। यह खबर और कहीं नहीं दिखी। इसी बीच, एक अन्‍य चैनल की एंकर ने ट्वीट कर उस ‘ब्रेकिंग खबर’ को सरासर गलत बताया और 25, 26 अप्रैल का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी बताया। टाइम्स नाउ ने जानकारी दी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन वाराणसी के होटल ताज गंगेज में रखा गया है और यह दोपहर करीब 12:30 बजे से शुरू होगी।

टाइम्स नाउ की इस खबर का इंडिया टुडे टेलिविजन की एसोसिएट एडिटर पौलमी साह ने खंडन किया है। उन्होंने ट्वीट किया ‘प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर पूरी तरह से गलत है। बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर इसका खंडन किया है। पीएम के 25 और 26 अप्रैल के वाराणसी दौरे के दौरान रोड शो, गांगा आरती और बुद्धिजीवियों से वार्ता करेंगे। और वाराणसी से अपना चुनावी पर्चा भरेंगे।’

News of press conference by @narendramodi is completely wrong. BJP has officially denied it.

Between 25th and 26th April, there’ll be a roadshow, Ganga aarti, meet with intellectuals and influential persons of #Varanasi and filing of nomination.

— Poulomi Saha (@PoulomiMSaha) April 24, 2019