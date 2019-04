VIDEO: कांग्रेस नेता का मोदी पर आरोप- 40 लोगों का मर्डर किया, फिर नाटक किया कि घर में घुसकर मारूंगा

लोकसभा चुनाव के लिए अब तक तीन चरण में मतदान हो चुके हैं। और सभी दलों के नेता ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान अक्सर नेता ऐसा बयान दे देते हैं जिससे विवाद खड़ा हो जाता है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता वसंत पुकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए 40 जवानों के मर्डर का आरोप लगाया है। बंसवारा से पार्टी के उम्मीदवार ताराचंद भगोरा के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यह आरोप लगाया।

महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा ‘मैं आरोप लगाता हूं कि पुलवामा में 40 लोगों को मर्डर नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं यवतमाल से आ रहा था तो मेरी कार की 100 बार जांच हुई। मुझसे पूछा गया कि मेरे पास कितना पैसा है, मैं गांड़ी में क्या-क्या लेकर जा रहा हूं। जब मेरी कार की इतनी बार जांच हो सकती है तो हमले करने वाले उस शख्स की कार की जांच क्यों नहीं हुई थी? उन्होंने नाटक किया कि वह घर में घुसकर मारेंगे, क्या आप कोई डाकू हैं।’

