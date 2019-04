Lok Sabha Election 2019: भारत के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को कांग्रेस ने हाल में ही तमिलनाडु के शिवगंगा संसदीय सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। पिछले 14वें और 15वें लोकसभा में इस सीट से पी. चिदंबरम ने चुनाव जीता था। हालांकि, पिछले 16वें लोकसभा चुनाव (वर्ष 2014) में वे यहां से हार गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि शिवगंगा सीट से बेटे कार्ति की उम्मीदवारी में देरी को लेकर पी. चिदंबरम भड़क गए थे। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के समक्ष पार्टी से इस्तीफा देने की धमकी तक दे डाली थी। उनके गुस्से को देख राहुल हैरान रह गए थे।

गौरतलब है कि तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी डीएमके के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। गठबंधन के तहत कांग्रेस को राज्य में 9 सीटें मिली है। इसके लिए 23 मार्च को जारी पहली लिस्ट में कांग्रेस ने सिर्फ 8 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की थी और कार्ति के संभावित नामांकन को लेकर पार्टी की राज्य इकाई में विरोध प्रदर्शन के बाद शिवगंगा को छोड़ दिया गया। इस देरी से नाराज पी. चिदंबरम ने राहुल गांधी का विरोध तक कर डाला था।

चिदंबरम ने कथित तौर पर राहुल गांधी से कहा कि जहां एक मोदी सरकार उन्हें और उनके परिवार को विभिन्न सरकारी एजेंसियों के माध्यम से परेशान कर रही है। बेवजह छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी द्वारा किसी तरह का सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। इस मामले का खुलासा कांग्रेस के तीन वरिष्ठ नेताओं आनंद शर्मा, ए के एंटनी और गुलाम नबी आजाद के समक्ष हुआ। हालांकि, इस बारे में पूछे जाने पर नेताओं ने न तो इसकी पुष्टि की और न हीं इनकार किया। वहीं, एक ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस मामले में करीब 10 मिनट तक बहस की और कहा कि पी चिदंबरम के बेटे को शिवगंगा से टिकट मिलना चाहिए। वरिष्ठ नेता के नाराज होने की बात सुन राहुल गांधी कुछ देर के लिए हैरान रह गए और जल्द ही जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक से शिवगंगा सीट के लिए कार्ति के नाम की घोषणा करने के लिए कहा।

