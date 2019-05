Loksabha Election 2019: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तर्ज पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ‘चौकीदार चोर है’ के नारे लगाए। डायमंड हार्बर में एक रैली को संबोधित करते हुए जनता से ये नारा लगवाए। कांग्रेस अध्यक्ष को यह नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राफेल डील को लेकर बोलते देखा गया है।

ममता डायमंड हार्बर लोकसभा सीट पर भतीजे अभिषेक बनर्जी के लिए चुनावी रैली करने पहुंची थीं। इस दौरान वह जनता से कहती नजर आईं की सभी मेरे साथ-साथ ‘चौकीदार चोर है’ का नारा कहें। इसके बाद ममता सिर्फ ‘चोकीदार’ कहती हैं और भीड़ में मौजूद जनता उनका साथ देते हुए ‘चोर है’ कहती है। वह इसे कई बार दोहराती हैं। इसके बाद वह कहती हैं कि ‘गली-गली में शोर है’ जनता इसपर भी उनका साथ देती है और कहती है ‘चौकीदार चोर है।’

#WATCH: West Bengal CM Mamata Banerjee asks the crowd to chant, “Chowkidar Chor Hai”, at a rally in Diamond Harbour. pic.twitter.com/Dpj1Ex3Aa5

— ANI (@ANI) May 16, 2019