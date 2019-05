Loksabha Election 2019: केंद्रीय मंत्री चौधरी बिरेंद्र सिंह उस वक्त आग बबूला हो गए जब उनसे अस्पताल और पानी की समस्या को लेकर सवाल पूछ लिए गए। सवाल का जवाब भी उन्होंने अलग अंदाज में दिया। दरअसल पत्रकारों से बातचीत कर रहे केंद्रीय मंत्री से एक पत्रकार ने स्थानीय समस्याओं को लेकर सवाल पूछा। पत्रकार ने पूछा कि यहां पानी और अस्पताल की कमी है। यह सवाल सुनते ही बिरेंद्र सिंह भड़क उठे।

उन्होंने कहा ‘स्थानीय मुद्दों पर सवाल जवाब एमएलए से करिए या फिर राज्य के किसी मंत्री से। मैं भारत सरकार का मंत्री हूं। मुझसे कोई भी राजनीतिक सवाल पूछो उसका जवाब मिलेगा। अस्पताल नहीं है पानी नहीं आता इस पर सवाल मत पूछिए। आप मुझे इतना कमजोर नहीं सकते कि मैं आपके इस तरह के सवालों के जवाब दूं। और फिर मुझे क्या पता कहीं पानी आया और कहां नहीं आया।

I am Union minister. Don’t ask me about drinking water, hospitals, electricity etc. I. Don’t know about all that – Ch Birender Singh, Union Steel Minister, while campaigning for his Son in Hisar, #Haryana. pic.twitter.com/M5G5WLumDu

