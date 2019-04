Loksabha Election 2019: मध्यप्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी पर अजीबो-गरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद काग्रेंस में लिखने-पढ़ने वाले नेता नहीं रहे। भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के कार्यालय एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा ‘आज कांग्रेस में ज्यादा पढ़ते-लिखे लोग नहीं जितने पंडित नेहरू के समय हुआ करते थे। नेहरू के बाद तो कांग्रेस नेताओं ने पढ़ना-लिखना ही छोड़ दिया। आज भी सोच, विचार और लिखने-पढ़ने में वामपंथियों से प्रेरणा ली जाती है।’

दिग्विजय ने अपने इस बयान में कांग्रेस के किसी भी नेता का नाम नहीं लिया। बता दें कि इसी कार्यक्रम में दिग्वजिय सिंह ने जानकारी दी कि बिहार की बेगुसराय लोकसभा सीट से सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार 8 और 9 मई को उनके लिए चुनाव प्रचार करने भोपाल आएंगे।

