कांग्रेस के भोपाल लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने एक चुनावी सभा में बिजली कटौती का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। सभा को संबोधित करते हुए अचानक बिजली कटौती के बाद दिग्विजय अलग ही अंदाज में नजर आए। इसके बाद उन्होंने मंच से ही बिजली विभाग के अधिकारी को फोन कर बिजली कटौती की वजह पूछी।

वह यही नहीं रुके उन्होंने फोन को लाउडस्पीकर मोड पर डाल कर माइक से सटा दिया। इसके बाद उन्होंने अधिकारी से पूछा क्या यह शेड्यूल पॉवर कट है? इस पर अधिकारी कहते हैं कि ऐसा नहीं है अगर ऐसा है तो इसकी जांच करवाएंगे। इस पर दिग्विजय सिंह भड़क जाते हैं और कहते हैं जांच की बात नहीं है लेकिन जहां भी मेरी जनसभा होती है वहां पर ही ऐसा होता है। मैंने इस बारे में आपको पहले भी बताया है। दिग्विजय के ये बोलते ही बिजली वापस आ जाती है और वह कहते हैं आपको फोन लगाया तो बिजली वापस भी आ गई।

#TNExclusive Power goes off during Digvijay Singh’s address, Congress neta loses cool, alleges BJP role behind power cut. Listen in.@govindtimes with details | #May23WithTimesNow pic.twitter.com/yQLn63UJFL

— TIMES NOW (@TimesNow) April 30, 2019