Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव के दौरान जनसभाओं के साथ नेता इंटरव्यू के माध्यम से भी अपनी बात जनता के सामने रख रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक चैनल के पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में वन-लाइनर जवाब दिया। यह जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों ने कहा, ‘वेरी कूल राहुल।’ पत्रकार ने पूछा, “मेरा सवाल ये है कि प्रियंका गांधी ने दिल्ली के रोड शो में कहा था कि जीएसटी और नोटबंदी पर दो चरणों का चुनाव हो जाए। इसमें एक चुनाव तो हो चुका है, एक 19 मई को होना है। हमने जब यही सवाल पीएम मोदी से किया तो उन्होंने कहा था कि नोटबंदी पर चुनाव तो उत्तर प्रदेश के दौरान हो चुका। तीन-चौथाई बहुमत के साथ चुनाव जीता। उन्होंने कहा कि जीएसटी पर चुनाव कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में लड़ा और सूरत में काफी प्रचार हुआ। उसके बावजूद वहां की सभी सीटों चुनाव हमनें जीती। यह चुनाव पांच साल के काम-काज पर हो रहा है।”

राहुल गांधी ने कहा, “ये जो जवाब था, प्रधानमंत्री के नोटशीट पर था। जो कागज उनके हाथ में था, उसमें यह जवाब लिखा हुआ था या नहीं लिखा हुआ था?” पत्रकार ने कहा, “नोटशीट पर तो उनकी सिर्फ कविता लिखी हुई थी।” राहुल ने कहा, “वो जो सवाल लिखे हुए थे, वो तो पूरे इंटरनेट ने देखा है।”

