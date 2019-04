Lok Sabha Election 2019: कांग्रेस ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक के चित्रदुर्ग दौरे के दौरान उनके हेलीकॉप्टर में कथित तौर पर एक ‘‘संदिग्ध काला ट्रंक’’ ले जाए जाने के मामले में जांच की मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने प्रधानमंत्री से कहा कि वह इस मामले में सफाई दें और मांग की कि निर्वाचन आयोग को ट्रंक की सामग्री की जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने पहले ही इस संबंध में निर्वाचन आयोग से शिकायत दर्ज करा दी है।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘हमनें देखा कि प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर के साथ तीन और हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। लैंडिंग के बाद एक काला ट्रंक निकाला गया और उसे एक निजी कार से ले जाया गया जो एसपीजी के काफिले का हिस्सा नहीं थी।’’ शर्मा ने मोदी से कहा कि वह अपने पांच साल के शासन का हिसाब देश के लोगों को दें।

A mysterious box was unloaded from PM Modi’s helicopter at Chitradurga yesterday and loaded into a private Innova which quickly sped away. The #ElectionCommission should enquire into what was in the box and to whom the vehicle belonged. @ceo_karnataka pic.twitter.com/iudqT143Bv

— KPCC President (@KPCCPresident) April 13, 2019