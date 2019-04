Loksabha election 2019: बीजेपी के दिल्ली की उत्तर पश्चिम सीट से हंस राज हंस को लोकसभा की टिकट देने के बाद सांसद उदित राज ने कहा है कि वह पार्टी छोड़ देंगे। उन्होंने मंगलवार (23 अप्रैल 2019) को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ट्विट किया ‘मैं टिकट का इंतजार कर रहा हूं अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा।’

इस ट्विट के बाद उन्होंने बीजेपी पर टिकट बंटवारे पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए न्यूज चैनल एनडीटीवी से बातचीत में कहा ‘मैंने पार्टी को नहीं छोड़ा लेकिन पार्टी ने मुझे छोड़ दिया। मेरी आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल से आज फोन पर बात हुई। उन्होंने मुझे चार महीने पहले ही आगाह कर दिया था कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा। राहुल गांधी मुझे संसद में मिले थे उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं एक गलत पार्टी में हूं इसे छोड़ दो। मुझे आज वही दिन याद आ रहे हैं जब उन्होंने मुझे आगाह किया था। लेकिन उस वक्त मुझे पार्टी की निष्ठता पर पूरा भरोसा था।’

उन्होंने आगे कहा ‘मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से टिकट को लेकर बातचीत की कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझसे कोई जवाब नहीं दिया। यहां तक कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी मुझे सिर्फ इंतजार करने के लिए कहा।’

I am waiting for ticket if not given to me I will do good bye to party

— Chowkidar Dr. Udit Raj, MP (@Dr_Uditraj) April 23, 2019