Lok Sabha Election 2019: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान द्वारा रामपुर से भाजपा उम्मीदवार जया प्रदा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सपा नेता के बेटे अब्दुल्लाह ने टिप्पणी की थी। अबदुल्लाह ने कहा था, “भाजपा प्रत्याशी ने जब ट्विटर पर कहा कि वह दानव का अंत करने रामपुर आ रही हैं, तब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी। लेकिन जिस भाषण में नाम या लिंग का कोई उल्लेख नहीं है, भाजपा को खुश करने के लिए आजम खां पर प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि वह मुस्लिम हैं।” इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जया प्रदा ने कहा कि आजम का बेटा अभी बच्चा है। राजनीति में कच्चा है।

जय प्रदा ने कहा, “जब मैंने आजम खान की टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की। चुनाव आयोग ने इस पर तत्काल संज्ञान लिया। आजम खान का बेटा अब्दुल्ला अभी भी बच्चा है। उसे राजनीति के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वह सिर्फ अपने पिता का समर्थन कर रहा है। उनके घर में भाभी है, मां है, जब उनके ऊपर कोई बुरी नजर से बात करे कि किस तरह का कपड़ा पहन रही हैं? अंदर क्या पहन रही हैं? बाहर क्या पहन रही हैं? इस तरह की बात वह पीसी कर के बता नहीं सकता है। वो ये बता रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। मैं तो ये नहीं कह रही कि मैं हिंदू लड़की हूं और इसके लिए इस तरह की टिप्पणी हो रही है। ये मेरा संस्कार नहीं है।”

अब्दुल्लाह ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए और अपने पिता का बचाव करते हुए कहा था कि ‘‘सपा नेता को उनका नजरिया नहीं व्यक्त करने दिया गया। कोई नोटिस नहीं दिया गया … न्याय से वंचित किया गया। … चूंकि योगी पर प्रतिबंध लगा इसलिए आजम पर प्रतिबंध की आवश्यकता पडी ताकि ऐसा ना लगे कि भाजपा के ही खिलाफ कार्रवाई हो रही है।’’

गौरतलब है कि आजम खान के ऊपर आरोप है कि उन्होंने बीते रविवार को अपने खिलाफ भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ वह ‘अमर्यादित’ बयान दिया। सोशल मीडिया पर वायरल सामग्री के अनुसार खान ने अपनी चुनाव रैली में कहा था, ” रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिन्दुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लग गये। मैं 17 दिनों में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवियर है वह खाकी रंग का है।”

खान के भाषण का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। हालांकि आजम ने एक दिन बाद सफाई देते हुये कहा कि उन्होंने अपने भाषण में किसी का नाम नहीं लिया, और अगर किसी का नाम लिया हो तो वह चुनाव नहीं लड़ेगें। उन्होंने कहा कि ”मैने किसी का नाम नहीं लिया, मैने किसी की नाखूबी बताई, न बुराई बताई। अगर कोई साहब साबित कर दे कि मैने किसी का नाम लिया, नाम लेकर किसी की तौहीन की तो मैं चुनाव से हट जाऊंगा।” आजम खान के बयान पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने सोमवार को 72 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया। (भाषा इनपुट के साथ)

