Loksabha Election 2019: पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए अबतक हुए 6 चरणों का मतदान हिंसा से भरा रहा। रविवार (12 मई 2019) को मतदान के बाद देर शाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता बाबुल सुप्रीयो पर हमला हुआ। सुप्रीयो ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो साझा कर अपने ऊपर हुए हमले की जानकारी दी है। इससे पहले झारग्राम में बीजेपी के बूथ लेवल के अध्यक्ष रमेश सिंह का शव मिला था।

उन्होंने वीडियो-तस्वीर शेयर के साथ ट्वीट किया ‘बासीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार सायंतन बसु के लिए एक रैली में हिस्सा लेने के बाद जब हम लौट रहे थे तो रास्ते में हम चाय पीने के लिए रुके। इस दौरान लोगों ने हमारे साथ सेल्फी भी ली। लेकिन तभी अचानक तृणमूल कांग्रेस के कुछ गुंडे आए और भद्दे नारे लगाने लगे। मेरी सुरक्षा में तैनात जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने मेरी कार का शीशा तोड़ दिया और मुझपर हमला करने की कोशिश की। यह सब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इशारों पर हो रहा है।

Driving bk frm Bashirhat after a rwlly for fellow BJP candidate SayantanBasu•Stopped 2 hv some tea•People taking selfies, cordial chats but suddenly a bunch of #TMchhi goons arrive &start shouting dirty slogans!Resisted by my security, they break their car&try on me too #TMchhi pic.twitter.com/r64ZiphN7F

— Chowkidar Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) May 12, 2019