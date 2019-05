Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव के छठे चरण में सात राज्यों की 59 सीटों पर मतदान हुआ। मतदान के दौरान बिहार, बंगाल सहित कई अन्य जगहों से मारपीट व झड़प की भी खबरें आयी है। बिहार में पश्चिमी चंपारण से भाजपा उम्मीदवार संजय जायसवाल ने कथित तौर पर कुछ ऐसा कह दिया कि लाठी-डंडे से लैस लोग उन्हें मारने दौड़ पड़े। हालांकि, पुलिस ने किसी तरह पूरे मामले को शांत करवाया। यह घटना पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज बूथ नंबर 162, 163 के बाहर हुई। यहां दर्जनों की संख्या में बूथ के बाहर लोग हाथ में लाठी-डंडे लिए हुए थे और कथित तौर पर भाजपा प्रत्याशी पर हमला करने की कोशिश में थे। वहीं, भाजपा प्रत्याशी के बॉडीगार्ड ने भी हवा में फायरिंग की।

इस पूरे मामले पर बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने कहा, “एक भड़काऊ बयान दिया गया था, जिसके बाद माहौल गर्म हो गया। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया, अब सब कुछ शांति से चल रहा है। कुछ लोगों के हाथों में लाठियां थीं, सांसद के अंगरक्षक ने भी हवा में फायरिंग की थी। पूरे मामले की जांच की जा रही है।” बता दें कि संजय जायसवाल यहां से निवर्तमान सांसद हैं।

Bihar Chief Electoral Officer HR Srinivasa: An instigating speech was made after which situation got heated. Police immediately intervened,now everything is going on peacefully. I’ll take a report. There were sticks in some people’s hands, MP’s bodyguard had also fired in the air pic.twitter.com/yy9ZMp7KfK

