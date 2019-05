Lok Sabha Election 2019: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली की समाप्ती के दौरान ‘वन्दे-मातरम’ का नारा लगाते रहे और मंच पर बैठे नीतीश कुमार खामोशी से मुस्कुराते रहे। वहीं, मंच पर मौजूद भाजपा तथा सहयोगी दलों के अन्य नेताओं ने नरेंद्र मोदी का साथ देते हुए ‘वन्दे मातरम’ का नारा लगाया। अब नीतीश कुमार की ‘खामोशी’ पर सियासत शुरू हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तंज करते हुए कहा, “क्या संघी और भक्त नीतीश कुमार को ‘एंटी-नेशनल’ कहेंगे और भारत में रहना है तो …बोलना”।

यह घटना बिहार के मुजफ्फरपुर की है। पीएम मोदी ने मंगलवार (30 अप्रैल) को मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया था। इसमें मंच पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, एनडीए की सहयोगी पार्टी लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान सहित अन्य नेता मौजूद थे।

Will Sanghis & Bhakts call @NitishKumar Anti National & say Bharat mein Rahnaa hai to …… bolna https://t.co/IyOFvzK96L

