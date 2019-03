Lok Sabha Election 2019: आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। देश में 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक सात चरणों में चुनाव होंगे। 23 को मतगणना भी होगी। इस दौरान रमजान का भी महीना पड़ रहा है रमजान का महीना 5 मई से शुरू होकर 4 जून तक है। चुनाव की तारीखें रमजान के महीने में पड़ने पर कई राजनीतिक दलों का मानना है कि इससे मुसलमानों के वोटिंग प्रतिशत में कमी आएगी। वहीं, एआईएमआईएम के प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की इसके विपरित राय है। उन्होंने कहा कि इस महीने में वे शैतान के नुमाइंदों को हराएंगे। रमजान के महीने में चुनाव की तारीखें पड़ने से मुसलमान और जोश-खरोश के साथ वोट करेंगे।

ओवैसी ने कहा, “सबसे पहली बात ये है कि मैं सियासी पार्टी के नेताओं से कहना चाहूंगा कि वे मुसलमानों का ठेका न लें। चुनाव आएंगे और चले जाएंगे। मुसलमान रोजा रखेगा। रमजान को पूरे जोशो-खरोश के साथ मनाएगा। रोजा भी रखेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे और रात में नमाज भी पढ़ेंगे। ये लोग जो कह रहे हैं कि मुसलमानों के रोजा रखने से चुनाव प्रतिशत पर प्रभाव पड़ेगा, सब बकवास बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा।”

Fasting is obligatory on Muslims. We cook, work, clean & take care of our families while fasting. It’s an insult to Muslims to say that Ramzan will affect our voting.

In Ramzan, Shaitan is enchained – inshallah one will use their vote to defeat his agents pic.twitter.com/HxfmhHvzML

