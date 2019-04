Lok Sbaha Election 2019: लोकसभा चुनाव के करीब होने के साथ ही राजनीतिक पार्टियां के सुर तल्ख होते नजर आ रहे हैं। भारिप बहुजन महासंघ (बीबीएम) के नेता प्रकाश आंबेडकर का ताजा बयान भी कुछ ऐसा ही आया है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं लेकिन प्रकाश आंबेडकर पार्टियों से अलग चुनाव आयोग पर ही हमलावर हो गए। आंबेडकर के भाषण में संवैधानिक संस्था तक नहीं बचा और उन्होंने चुनाव आयोग पर हमला बोला। यवतमाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वह सत्ता में आते हैं तो वह चुनाव आयोग को कम से कम दो दिन के लिए जेल भेज देंगे। इतना ही नहीं आंबेडकर यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि पुलवामा को लेकर बात करने से वो मना करते हैं। लेकिन हम तो बात करेंगे।हमें संविधान ने हक दिया है।

चुनाव आयोग ने बयान पर मांगी रिपोर्ट:

प्रकाश आंबेडकर के इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने प्रतिनिधि कार्यालय से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। स्थानीय जिला निर्वाचन अधिकारी से इस संबंध में जल्द रिपोर्ट देने को कहा है।

Shocking statement by Prakash Ambedkar: At a rally in Yavatmal he said, ‘EC says we shouldn’t talk of Pulwama, we will talk, we have been given the right by the constitution. If we come to power we will jail EC for 2 days atleast’.@Kajal_Iyer with details. | #May23WithTimesNow pic.twitter.com/hCmoQadp8v

