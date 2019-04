VIDEO: बीजेपी नेता ने भगवान राम और हनुमान को बताया ‘चौकीदार’, भीड़ ने भी लगाए नारे

Lok Sabha Elections 2019: उत्तर प्रदेश में एक चुनावी रैली के दौरान भाजपा नेता द्वारा देवताओं को चौकीदार बताने का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि वीडियो शाहजहांपुर जिले का है जहां भाजपा नेता मनोज कश्यप एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। ब्रज प्रांत के पूर्व संयोजक कश्यप युवाओं को संबोधित करते हुए भगवान को चौकीदार बता रहे हैं। ब्रज प्रांत (मथुरा- वृंदावन) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक इकाई है।

बीते मंगलवार (2 अप्रैल, 2019) का बताए जा रहे इस वीडियो में भाजपा नेता भगवान राम, भगवान शंकर और हनुमान को चौकीदार कहते नजर आ रहे हैं। वीडियो में भाजपा नेता मनोज कश्यप नारेबाजी करते हुए कह रहे हैं, ‘मेरा अपना…चौकीदार, किसान का अपना…चौकीदार, मेरा शंकर…चौकीदार, मेरा राम है…चौकीदार, मेरा हनुमान है…चौकीदार, जरा जोर से बोले…चौकीदार।’ कश्यप के इन नारों के जवाब में वहां मौजूद जनता भी हर बार ‘चौकीदार’ कह रही है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश भाजपा ईकाई ने कश्यप को शाहजहांपुर लोकसभा सीट के लिए पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया है। वीडियो में भाजपा नेता के साथ मंच साझा करते हुए कृषि मंत्री धर्मपाल सिंह और पार्टी उम्मीदवार अरुण सागर को भी बैठे देखे जा सकता है।

मामले में जब चीफ डवलपमेंट ऑफिसर महेंद्र सिंह तंवर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने मामला उनके संज्ञान में होने से इनकार किया है। हालांकि उन्होंने आश्वस्त किया जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा।

यहां देखें वीडियो-

Shahjahanpur BJP leader Manoj Kashyap raises chants of Ram and Hanuman to be ‘Chaukidar’ at a public meeting. pic.twitter.com/SLR2gxi8cL

— Mike youth Indian (@mikeyanki2) April 5, 2019