Lok Sabha Elections 2019: लोकसभा चुनाव 2019 के छठे चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है और कल यानी 12 मई को मतदान होना है। इसी बीच चुनाव प्रचार के लिए दमदम पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। दमदम निर्वाचन क्षेत्र में लोगों से मुखातिब होने के दौरान एक महिला ने उनपर हमला करने की कोशिश की। घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान एक बूढ़ी महिला ममता बनर्जी के करीब आई और उन्हें घसीटने की कोशिश की। तभी समय रहते सीएम की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत महिला को दूर किया। सीएम संग इस तरह के व्यवहार को महिला से पूछताछ की जा रही है।

गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने केंद्र की सत्ता पर काबिज भाजपा पर खूब निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वोट पाने के लिए लोगों में पैसे बांट रही है और चुनाव कानून लागू करने वाली एजेंसी इसपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहीं। सीएम ममता ने टीएमसी उम्मीदवार काकोली घोष दस्तीदार के समर्थन में यहां चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जेड प्लस सुरक्षा के तहत रुपए लाए जा रहे है और हवाला के माध्यम से लोगों के बीच पैसा बांटा जा रहा है।

बनर्जी ने कहा, ‘भाजपा रात के दौरान उस समय यह अभियान चला रही है जब प्रचार समाप्त हो जाता है। यह आश्चर्यजनक है कि कानून लागू करने वाली कोई भी एजेंसी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमें इस पर नजर रखने की जरूरत है।’ उन्होंने दावा किया कि भाजपा के एक उम्मीदवार को करोड़ों रुपए ले जाते हुए पकड़ा गया था। बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले के पिंगला इलाके में बृहस्पतिवार की देर रात भगवा पार्टी की उम्मीदवार और पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष के वाहन से पुलिस ने 1.13 लाख रुपए जब्त किए थे। (भाषा इनपुट)

Massive Security breach during Mamata Banerjee’s rally. TIMES NOW has accessed a video of Mamata’s roadshow in Dumdum constituency where an elderly woman was allegedly trying to attack West Bengal Chief Minister.@Tamal0401 with the details. | #May23WithTimesNow pic.twitter.com/zwKpam7PqJ

— TIMES NOW (@TimesNow) May 11, 2019