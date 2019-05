Lok Sabha Elections 2019: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक पंफलेट को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। पंफलेट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली कैबिनेट मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से आप प्रत्याशी आतिशी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। आरोप है कि जो पंफलेट सामने आए हैं वो भाजपा प्रत्याशी गौतम गंभीर के इशारे पर बांटे गए। हालांकि क्रिकेटर से राजनेता बने गौतम गंभीर ने इन आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनपर लगाए आरोप सही साबित होते हैं वो राजनीति छोड़ देंगे। गौतम गंभीर ने गुरुवार (9 मई, 2019) को ट्वीट कर लिखा, ‘मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी को चुनौती। मैं घोषणा करता हूं कि अगर यह साबित हो जाए कि मैंने ऐसा किया है। मैं बिल्कुल अभी अपनी उम्मीदवारी वापस ले लूंगा। अगर नहीं साबित हुआ तो क्या आप (केजरीवाल और आतिशी) राजनीति छोड़ दोगे?’ एक अन्य ट्वीट में गंभीर ने केजरीवाल के मुख्यमंत्री होने पर भी निशाना साधा। ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘मुझे अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री होने पर शर्म महसूस होती है।’

बता दें कि भद्दी भाषा वाले पंफलेट वायरल होने पर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गौतम गंभीर पर निशाना साधा था। ‘नो योर कंडीडेट’ शीर्षक से बांटे गए इन पंफलेट में आप नेताओं के खिलाफ खूब अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि ‘इसे पढ़ने पर हमें शर्म आ रही है। जब गौतम गंभीर देश के लिए खेलते हुए चौके-छक्के मारते थे, तब हम खूब तालियां बजाते थे। लेकिन हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह शख्स चुनाव जीतने के लिए इस स्तर तक जा सकता है।’

My Challenge no.2 @ArvindKejriwal @AtishiAAP

I declare that if its proven that I did it, I will withdraw my candidature right now. If not, will u quit politics?

— Chowkidar Gautam Gambhir (@GautamGambhir) May 9, 2019