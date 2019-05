Lok Sabha Elections 2019: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के उस बयान का माखौल उड़ाया जिसमें मोदी ने कहा था कि बालाकोट हवाई हमले के दौरान बादल छाए रहने से भारतीय वायुसेना के विमानों को रडार से बचने में मदद मिली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के नीम में एक चुनावी सभा में मोदी का उपहास उड़ाते हुए कहा, ‘‘तब तो मोदी जी जब हिन्दुस्तान में बारिश एवं तूफान आते हैं तो सारे हवाई जहाज रडार से गायब हो जाते होंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘नरेन्द्र मोदी जी जब हिन्दुस्तान में बारिश आती है, तूफान आता है, तो फिर पूरे के पूरे हवाई जहाज रडार में गायब हो जाते हैं क्या?’’

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के साथ मोदी के साक्षात्कार की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, ‘‘नरेन्द्र मोदी जी के आजकल के साक्षात्कार देखिए। नरेन्द्र मोदी जी देश को बताएंगे– मैं आम को इस तरह से खाता हूं और आम को इस तरह से छीलता हूं। फिर नरेन्द्र मोदीजी कहेंगे, देखो मेरा कुर्ता देखो। मैंने कुर्ते की स्लीव को काटा, क्योंकि मैं सूटकेस में जगह बनाना चाहता था।’’ मोदी ने इस बातचीत में अक्षय कुमार से कहा था कि बचपन से उन्हें आम खाना पसंद है और आज भी है।

राहुल ने कहा, ‘‘मोदीजी आप हमें आम खाना सिखाते हो, अब देश को बताइए कि आपने बेरोजगार युवकों के लिए क्या किया?’’ नोटबंदी एवं जीएसटी से देश की अर्थव्यस्था खराब होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी लागू करके पिछले पांच साल में जो अन्याय किया, उसको ठीक करने के लिये कांग्रेस न्यूनतम आय योजना (न्याय) लेकर आ रही है। इस योजना में देश के पांच करोड़ गरीब परिवारों को 6000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से 72,000 रुपए साल में दिए जाएंगे। राहुल ने कहा कि नोटबंदी एवं जीएसटी से लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं और छोटे एवं मध्यम दुकानदार एवं व्यापारी परेशान हैं।

Congress President Rahul Gandhi in Neemuch, MP: Narendra Modi told officers and Air Chief of Air Force, “It’ll be beneficial, radar won’t be able to track aircraft in bad weather”. Narendra Modi ji, whenever it rains in India, do all the aircraft disappear from the radar? pic.twitter.com/xsS1DDN2Oy

