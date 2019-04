Lok Sabha Elections 2019: उत्तर प्रदेश के अमेठी संसदीय क्षेत्र में रैली को संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अजान की आवाज सुनकर अपना भाषण बीच में ही रोक दिया। राहुल गांधी जब जनता को संबोधित कर रहे थे तब मुस्लिम धर्म से जुड़ी अजान होने लगी। राहुल गांधी तब तक चुप खड़े रहे जब तक अजान पूरी नहीं हो गई। इस दौरान वह चुपचाप पन्ने पटलने लगे। न्यूज एजेंसी एएनआई ने राहुल गांधी का एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में वह एक खुले मैदान में रैली को संबोधित कर रहे है और पीछे मस्जिद बनी है।

अपने भाषण में कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खूब निशाना साधा। शनिवार (27 अप्रैल, 2019) को रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चौकीदार चोर है। उन्होंने कहा कि चौकीदार ने देश की जनता का पैसा अंबानी की जेब में डाला है। मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पांच साल देश से झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं किया है।

लोकसभा चुनाव में अमेठी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राहुल ने नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने नोटबन्दी कर के लोगों को लाइन में खड़ा किया। वहीं जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, जिससे व्यापार तबाह हो गए। कांग्रेस की सरकार बनने पर नया कानून लाया जाएगा, जिसके तहत कर्जा न लौटा पाने की वजह से कोई किसान जेल नहीं जाएगा। विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

राहुल गांधी आज गौरीगंज के नंदमहर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की न्याय योजना गरीबी पर र्सिजकल स्ट्राइक है, मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों के साथ बहुत अन्याय किया है इस लिए हमने योजना का नाम “न्याय” रखा है। कांग्रेस की सरकार देश की 20 प्रतिशत गरीब महिलाओं के खाते में हर साल 72 हजार रुपए डालेगी और पांच साल में 3 लाख 60 हजार रुपए हर गरीब को मिलेगा। (भाषा इनपुट)

#WATCH Congress President Rahul Gandhi halts his speech during ‘Azaan’ in Amethi, earlier today. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/rHENio0eWp

— ANI UP (@ANINewsUP) April 27, 2019