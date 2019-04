Lok Sabha Elections 2019: कांग्रेस नेता और बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। मुंबई नोर्थ से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ रहीं मातोंडकर ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदू सबसे सबसे हिंसक धर्म बन गया है। इंडिया टुडे को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा, ‘जो धर्म अपनी सहिष्णुता के लिए जाना जाता है, वह उन सभी में सबसे अधिक हिंसक हो गया है। नरेंद्र मोदी सरकार के पांच सालों से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है।’

उन्होंने आगे कहा, ‘भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था। देश अराजकता की स्थिति की ओर बढ़ रहा था जहां लोगों को लगता है कि हिंसा ही एकमात्र रास्ता था। 45 साल की बॉलीवुड स्टार ने मोदी सरकार पर देश में नफरत और धार्मिक असहिष्णुता का माहौल बनाने का भी आरोप लगाया। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला 27 मार्च को कांग्रेस में शामिल हुई थीं।

