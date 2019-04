Lok Sabha Elections 2019: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का दावा है कि उनकी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजने की बात कभी नहीं कही। मगर केंद्रीय मंत्री उमा भारती का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उन्होंने पांच साल पहले रॉबर्ट वाड्रा को धमकी देते हुए कहा था कि एनडीए की सरकार आने पर सोनिया गांधी के दामाद को जेल में भेजा जाएगा।

दरअसल सोमवार (1 मार्च, 2019) को एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे शाह ने कहा, ‘हमने कहीं पर यह नहीं कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डालेंगे।’ टीवी9 भारतवर्ष के कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष से सवाल पूछा गया कि 2013 और 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से प्रचार किया गया कि एनडीए की सरकार आने के बाद रॉबर्ट वाड्रा को जेल में बंद किया जाएगा। मगर 2019 में भी वाड्रा बाहर घूम रहे हैं? जवाब में अमित शाह ने कहा कि पार्टी ने कहीं पर नहीं कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजा जाएगा।

शाह ने आगे कहा, ‘हमने कहा था कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जाएगा। हमने (भाजपा) यह कभी नहीं कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डालेंगे। मगर हमने यह भी कहा कि रॉबर्ट वाड्रा ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है।’ हालांकि भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारतीय के पुराने वीडियो ने भाजपा अध्यक्ष के दावे पर सवालिया निशान लगा दिए हैं।

सामने आए वीडियो में भारती कहती नजर आ रही है कि एनडीए की सरकार आने पर रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजा जाएगा। साल 2014 के वीडियो में मौजूदा केंद्रीय मंत्री कह रही हैं, ‘एनडीए की सरकार आएगी तब सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा जेल में होंगे। रॉबर्ट घिर गए हैं उनकी परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है कि वो जल्द जेल में होंगे।’

