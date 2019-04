Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियां प्रचार में जुट गई हैं। पार्टियों के उम्मीदवार अपनी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान सभा में नेताओं का उल जलूल बयान देना जारी है। ताजा मामला मध्यप्रदेश के छतरपुर का है। टीकमगढ़ से सपा-बसपा गठबंधन के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे आरआर बंसल ने एक जनसभा के दौरान अजीब बयान दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जो वोट नहीं डाल रहे, उनकी पर्ची लाकर वोट डाल आओ।

आरआर बंसल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ‘पिछली बार विधानसभा में 80 प्रतिशत वोट पड़े थे फिर 60 प्रतिशत।काफी लोग वोट डालने नहीं आते हैं।ये हमारे कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि गांव में जाएं जो लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं उनकी पर्ची ले आएं और पार्ची लाकर वोट डालें।

सोशल मीडिया पर उनका यह बयान वायरल हो रहा है। ट्विटर यूजर्स ने उनके इस बयान को लेकर जवाब दिए हैं। एक यूजर ने लिखा है कि ‘और अखिलेश यादव ईवीएम टैंपरिंग की बात करते हैं। एक अन्य यूजर ने चुनाव आयोग को इस मामले में दखल देने को कहा है। दूसरे यूजर ने पूछा है कि अब चुनाव आयोग कहां है? सो रहा है ?

#WATCH RR Bansal, Samajwadi Party, while interacting with party workers in Chhatarpur: Ye hamare karyakartaon ka kartavya banta hai ki gaon mein jaayein, jo log vote nahi daal rahe hain, unse parchi le aaye aur parchi laa karke vote daalo. #MadhyaPradesh (02.04.2019) pic.twitter.com/XMd0Is6y21

