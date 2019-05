Lok Sabha Election Results 2019: एक समय कांग्रेस के लिए ट्रंप कार्ड माना जा रहा ‘प्रियंका गांधी फैक्टर’ बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो गया। कांग्रेस ने सोनिया गांधी की रायबरेली और राहुल गांधी की वायनाड छोड़कर वो सभी सीटें गंवा दीं जहां प्रियंका ने प्रचार किया था। यहां तक की कांग्रेस के लिए इस बुरे दौर के सबसे अच्छे राज्यों में शुमार रहे पंजाब में भी प्रियंका ने जिन दो सीटों बठिंडा और गुरदासपुर में प्रचार किया था वहां पार्टी हार गई। पंजाब में कांग्रेस ने 13 में से 8 सीटें जीती है।

13 सीटों पर प्रियंका का प्रचार, ऐसा हुआ हालः प्रियंका कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ उन चंद नेताओं में शुमार थीं जिन्होंने एक से ज्यादा राज्यों में प्रचार किया था। लेकिन नतीजों ने प्रियंका फैक्टर की हवा निकाल दी। उत्तर प्रदेश के अलावा 12 सीटों पर प्रियंका प्रचार के लिए पहुंची थीं, उनमें से 11 पर कांग्रेस हार गई। इनमें असम की सिलचर, हरियाणा की अंबाला, हिसार और रोहतक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली, मध्य प्रदेश की रतलाम और इंदौर, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीटें भी शामिल हैं।

I accept the verdict of the people of India Congratulations to the winners, Mr Modi & the NDA.

Thank you to the people of Wayanad for electing me as your MP.

Thank you also to the people of Amethi.

Thank you Congress workers & leaders for your hard work in this campaign.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 23, 2019