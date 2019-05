Lok Sabha Election 2019: आगामी 23 मई को 17वीं लोकसभा के नतीजे घोषित होने वाले हैं। इसी बीच ईवीएम का मुद्दा फिर से गरमा गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ वीडियो क्लिप काफी शेयर हो रही हैं, जिनमें दिखाई दे रहा है कि ईवीएम निजी वाहनों में ट्रांसपोर्ट हो रही है। इन वीडियो क्लिप्स के सामने आने के बाद विपक्षी पार्टियों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। सोमवार को एक मोबाइल क्लिप सामने आयी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के चंदौली लोकसभा सीट के एक कमरे में ईवीएम रखी जा रही हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ईवीएम एक गाड़ी से उतारकर कमरे में रख रहे हैं और इस दौरान वहां कोई सुरक्षाकर्मी भी नहीं दिखाई दे रहा है।

एनडीटीवी की एक खबर के अनुसार, जब इस बारे में प्रशासन से सवाल किया गया तो अधिकारियों ने बताया कि उक्त वीडियो में दिखाई दे रहीं ईवीएम रिजर्वड थीं और उन्हें चंदौली की एक विधानसभा सीट से स्टोरेज रुम लाया गया था। गौरतलब है कि नियमों के मुताबिक रिजर्व ईवीएम भी इस्तेमाल की गई ईवीएम के साथ ही स्टोरेज रुम में जमा की जाती हैं। जिसके चलते लोग, मतदान के एक दिन बाद ईवीएम लाए जाने पर सवाल उठा रहे हैं। चंदौली की तरह ही उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भी ईवीएम को लेकर हंगामा हुआ है। दरअसल गाजीपुर से बसपा-सपा गठबंधन के उम्मीदवार अफजाल अंसारी ने आरोप लगाया है कि ईवीएम से भरे एक वाहन को ले जाने की कोशिश की गई। इसके विरोध में अफजाल अंसारी अपने समर्थकों के साथ धरने पर भी बैठ गए थे। हालांकि बाद में प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने और ईवीएम की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त करने के बाद अफजाल अंसारी और उनके समर्थकों ने धरना समाप्त किया।

Without any comment, an EVM video from Chandauli, UP. pic.twitter.com/Gmwj638mdo

WOAH!

WATCH MGB candidate from Gazipur confronting POLICE on EVM safety.

He alleges that a truck full of EVMs was spotted. He is now sitting on dharna outside the counting centre. His demand is that instead of CISF, BSF must protect EVMs.

Watch this space for more. pic.twitter.com/kpYLbyPc73

— SaahilMurli Menghani (@saahilmenghani) May 20, 2019