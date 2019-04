Lok Sabha Election 2019: महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन के बीच अहमदनगर से एक रोचक खबर है। अहमद नगर संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने सुजय विखे पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की तरफ से नामांकन करने के बाद सुजय की पत्नी धनश्री पाटिल ने भी उसी संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल कर दिया।

हालांकि, उनके कार्यालय की तरफ से इस परचा भरने की घटना को ऐहतियातन उठाया गया कदम बताया जा रहा है। कहा जा रहा कि सुजय विखे पाटिल के नामांकन में किसी तरह की तकनीकी दिक्कत आने से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे पहले भी अहमदनगर सीट चर्चा में रही थी करीब पांच दिन पहले ही महाराष्ट्र कांग्रेस की जिला इकाई ने भाजपा के उम्मीदवा सुजय विखे पाटिल का समर्थन करने का ऐलान कर दिया था।

सुजय विखे पाटिल महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता रहे राधा कृष्ण विखे पाटिल के बेटे हैं। पार्टी की जिला इकाई की तरफ से सुजय का समर्थन करने पर पार्टी के राज्य में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। दरअसल सुजय पहले कांग्रेस पार्टी का ही हिस्सा थे। लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद 12 मार्च को सुजय ने भाजपा का दामन थाम लिया था।

Maha: Dhanshri Patil- wife of BJP candidate from Ahmednagar LS Constituency, Sujay Vikhe Patil (in file pic)-has also filed nomination from the constituency. His office says,’ It’s just a precautionary measure if any technical objection comes in Sujay Vikhe Patil’s nomination. pic.twitter.com/JGOkoLI06K

