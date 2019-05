Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के तहत पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर मतदान जारी है। लेकिन इस दौरान बशीरहाट लोकसभा सीट में मतदान केंद्र संख्या 189 के बाहर मतदाताओं ने जमकर विरोध- प्रदर्शन किया। मतदाताओं का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता लोगों को वोट डालने नहीं दे रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार स्यंतन बसु ने आरोप लगाया कि अभी तक जरीब 100 लोगों को मतदान करने से रोका जा चुका है। इस दौरान बीजेपी की शिकायत पर मौके पर अतरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जादवपुर से बीजेपी उम्मीदवार अनुपम हाजरा ने भी आरोप लगाया है कि बूथ नंबर 150/137 पर लोग चेहरा छिपाकर वोट डालने जा रहे हैं, रोकने पर टीएमसी के लोग गुंडई करते हैं। बता दें कि मतदान के दौरान बंगाल से लगातार हिंसा की खबरें आती रही हैं।

West Bengal: Voters hold protest outside polling station number 189 in Basirhat, allege that TMC workers are not allowing them to cast their vote. BJP MP candidate from Basirhat, Sayantan Basu says, “100 people were stopped from voting. We will take them to cast their vote.” pic.twitter.com/9qoXEi8YDV

— ANI (@ANI) May 19, 2019