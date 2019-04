Lok Sabha Election 2019: चुनावी माहौल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कुछ पार्टी समर्थकों पर एक महिला से जबरन भारत माता की जय के नारे लगवाने का आरोप लगा है। बीजेपी समर्थकों ने घटना के दौरान महिला से न केवल नारेबाजी कराई, बल्कि उसके घर पर लगे कथित इस्लामिक झंडे को भी हटवा दिया।

यह मामला कर्नाटक के बेंगलुरू शहर का बताया जा रहा है। ‘टाइम्स नाऊ’ की रिपोर्ट के मुताबिक, बुम्मनहल्ली इलाके में बीजेपी समर्थक महिला के घर पर लगे कुछ हरे रंग के झंडे हटवाने पहुंचे थे। वीडियो क्लिप में कुछ लोग महिला के घर की छत पर नजर आ रहे थे। वे वहां कोने में लगे हरे रंग के कथित इस्लामिक झंडे को अचानक हटाने लगे।

फिर क्या था, महिला ने उन्हें वैसा करने से रोकने की कोशिश की। पर बीजेपी समर्थकों ने उनकी एक न सुनी। इतना ही नहीं, दावा है कि उस दौरान महिला से भारत माता की जय के नारे भी लगवाए गए थे। पीड़ित पक्ष की तरफ से इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी गई है या नहीं? फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है।

न्यूज रिपोर्ट्स में आगे सूत्रों के हवाले से कहा गया कि बीजेपी समर्थक बेंलगुरू दक्षिण से पार्टी प्रत्याशी तेजस्वी सूर्या के लिए चुनावी प्रचार कर रहे थे। उस दौरान वे बीजेपी का झंडा भी लिए थे। वैसे, ये समर्थक बीजेपी से थे या फिर किसी और संगठन से थे, इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।

Bommanahalli, Bengaluru: A woman was targeted over Islamic flags allegedly by BJP workers. The woman was asked to remove the flag and chant Bharat Mata Ki Jai. | #May23WithTimesNow

More details by @dpkBopanna. pic.twitter.com/wuA9kUD6OM

— TIMES NOW (@TimesNow) April 16, 2019