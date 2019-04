Lok Sabha Election 2019: पटना में हथियारबंद बदमाशों ने मंगलवार (16 अप्रैल) को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के निजी सहयोगी (PA) की पत्नी पर हमला किया। उस दौरान महिला ने विरोध किया तो आरोपियों ने फायरिंग भी की। चुनावी माहौल के दौरान हुई इस घटना से विपक्षी पार्टियों को पटनासाहिब से चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। पीड़ित निशा सिन्हा के पति संजीव कुमार सिन्हा बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद के निजी सहायक हैं। बताया जा रहा है कि निशा पटना के मैनपुरा इलाके में अपने 9 साल के बेटे के साथ एक परिचित से मिलने जा रही थीं। बदमाशों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। साथ ही, फायरिंग भी की, लेकिन निशा गोली से बाल-बाल बच गईं। यही नही उन पर गोली भी चलाई हालांकि वह गोली की चपेट में आने से बच गईं। पुलिस ने बताया कि उन्हें कुछ लोगों पर शक है। उनसे पूछताछ की जा रही है।

मामले की जांच जारीः पुलिस उपाधीक्षक राकेश कुमार (कानून और व्यवस्था) ने बताया, ‘ मामले की जांच जारी है। हमें इस मामले पर एक लोकल गैंग पर शक है।’ बताया जा रहा है कि निशा को जिस जगह पर जाना था वहां से थोड़ी दूरी पर उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की थी तभी रास्ते में बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद उन्होंने निशा का आईफोन और सोने की चेन छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए तो बदमाश वहां से भाग गए। बाद में मंगलवार देर रात पाटलिपुत्र पुलिस स्टेशन में खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की रही हैं। इस पूरे मामले पर विपक्षी पार्टियों ने कहा कि देर शाम हुई यह घटना बिहार में एनडीए सरकार के तहत खराब कानून व्यवस्था का सबूत है।

क्या कहा तेजस्वी यादव नेः विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ‘पटना में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के निजी सहयोगी की पत्नी को अपराधियों ने लूट लिया और गोली चला दी। ये वही लोग हैं जो राजद (राष्ट्रीय जनता दल) जब सत्ता में थी तो उसे ‘जंगल राज’ बताकर उस पर प्रतिक्रिया देते थे।’ ‘अब हो रही सभी घटनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए (डबल इंजन) के भ्रष्ट और बेकार नियम के तहत हुई है।’ बता दें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू (जनता दल यूनाइटेड) एनडीए सरकार का एक हिस्सा है।

कांग्रेस ने भी कसा तंजः कांग्रेस नेता हरखू झा ने कहा, ‘हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति भाजपा- जेडीयू के शासन में बिगड़ती ही जा रही है। रविशंकर प्रसाद के निजी सहयोगी की पत्नी के साथ अपराध हुआ है। अब क्या होना बच गया है? क्या एनडीए के नेता इस अव्यवस्था को तभी स्वीकार करेगी जब मंत्रियों को लूट लिया जाएगा। ? उन्होंने आगे कहा कि राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सरकार द्वारा अपराध के आंकड़ों को कम रखने के लिए घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है।

घटना की जानकारी के लिए जब प्रसाद को जब फोन मिलाया गया तो उनके सहयोगी ने बात की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री पटना साहिब सीट के कैंपेन की सार्वजनिक बैठक में हिस्सा लेने गए हैं। वह थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बता दें रविशंकर प्रसाद को अभिनेता-राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा की जगह उतारा गया है। शत्रुघ्न सिन्हा हाल ही भाजपा पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में 19 मई को मतदान होंगे।

