Lok Sabha Election 2019: पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए मतदान के बावजूद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य के रायगंज के इस्लामपुर में विधानसभा का उप चुनाव हो रहा है। यहां के मदारीपुर में बूथ संख्या 6 पर मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया।

इसके बाद वहां पर सुरक्षा बल पहुंच गए। जब सुरक्षा बलों के वहां से जाने के बाद वहां पर कथित रूप से बम फेंके गए। इस घटना में स्थानीय पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया। बंगाल में हिंसा के लिए भाजपा के नेता चंद्र कुमार बोस ने सीधे रूप से तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है।

बोस ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडो ने 120 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की है। ममता बनर्जी ने राज्य में खुले आम आतंक फैलाया है। बोस ने कहा कि भाजपा के लोगों को तृणमूल कांग्रेस के जिहादी ब्रिगेड के लोग धमका रहे हैं।

Bombs hurled, Journalist assaulted in Islampur, Raiganj.@Tamal0401 with the details | #May23WithTimesNow pic.twitter.com/sUANkMCta4

— TIMES NOW (@TimesNow) May 19, 2019