Lok Sabha Election 2019: पश्चिम बंगाल के मिदनापुर संसदीय क्षेत्र के गोपालपुर में हिंसा की खबर है। यहां भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला किया गया। इसके बाद उन्होंने घोष के काफिले को खदेड़ा। यहां मौजूद लोगों ने दिलीप घोष के खिलाफ नारेबाजी की।

मौके पर पहुंची पुलिस भीड़ को काबू करने का प्रयास करने में जुटी हुई थी। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष पर उन लोगों को गाली देने का आरोप लगाया। एक कार्यकर्ता ने कहा, ‘दिलीप घोष ने हम लोगों को गाली दी, उसने कहा कि वो हम लोगों का तेल निकाल देगा।’

Lok Sabha Election 2019 Phase 6 Voting LIVE Updates

कार्यकर्ता दिलीप घोष के वहां आने को लेकर काफी आक्रोश में थे। एक कार्यकर्ता ने कहा, ‘जब तक ममता बनर्जी जिंदा है हम दिलीप घोष का यहां नहीं घुसने देंगे।’आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने वाहनों के काफिले पर पत्थरबाजी भी की। इस बीच दिलीप घोष का काफिला किसी तरह से वहां से निकलने में कामयाब हो गया। इस घटना के बाद से रास्ते पर लंबा जाम लग गया।

Fresh clashes in West Bengal during polling: Protestors chase away West Bengal BJP Chief Dilip Ghosh.

Report from Gopalpur, West Bengal by TIMES NOW’s @Tamal0401 | #May23WithTimesNow pic.twitter.com/EhTW7GW9Ot

— TIMES NOW (@TimesNow) May 12, 2019