Lok Sabha Election 2019: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में एक मतदाता के डांस का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वीडियो बांदीपोरा के एक मतदान केंद्र का है जिसमें वोट को लेकर मतदाताओं का उत्साह देखने को मिला है। मतदान की लंबी कतार के बीच यह मतदाता ढोल की थाप पर डांस करता दिखाई दिया।

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाः सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 40 सेकंड के इस वीडियो पर लोगों ने अच्छी-खासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वीडियो में एक शख्स स्वेटर पहने बूथ के बाहर नाचते हुए दिख रहा है। वीडियो में मतदाताओं के वोट देने के लिए एक लंबी कतार भी देखने को मिल रही है। वहीं लोग इस वीडियो को कश्मीरियों द्वारा चुनाव को लेकर खुशी से जोड़ रहे हैं।

This is Kashmir!

This is India!

Celebrating the biggest festival on Earth,

The festival of Democracy!#IndiaElections2019#kashmir pic.twitter.com/hjO7Zi2Cls

— Saksham Sharma (@sakshamsharmaIN) April 11, 2019