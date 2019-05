Lok Sabha Election 2019: पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर बीजेपी और टीएमसी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन बीजेपी नेता के तजिंदर पाल सिंह बग्गा के बंगाल पहुंचने पर भड़क गए हैं। डेरेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि तजिंदर बग्गा कौन है? क्या वह गिरफ्तार नहीं किए गए थे ? क्या यही वो शख्स है जिसने दिल्ली में किसी को तमाचा मारा था? डेरेक ने कहा कि बीजेपी ने बाहरी गुंडों को बंगाल के अंदर बुलाया है।

डेरेक के इस बयान पर तजिंदर ने पलटवार करते हुए कहा कि डेरेक ओ ब्रायन गंभीरता से लिए जाने वाले नेता नहीं हैं। इतना ही नहीं उन्होंने कही कि अगर मेरे ऊपर डेरेक द्वारा लगाए गए सही साबित होते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जिस जगह पर हिंसा हुई उसके 500 मीटर के दायरे तक में मैं नहीं था। अगर डेरेक मुझ पर आरोप सिद्ध करने में सफल साबित नहीं हो पाते हैं तो क्या वह राजनीति करना छोड़ देंगे?

Tejinder Pal Singh Bagga,BJP: Nobody takes Derek O Brien seriously. I challenge him if he can prove that I was within 500 metres of the spot where violence broke out. I will leave politics if I am proved wrong or else he should leave politics if he fails to prove the charge pic.twitter.com/rNcT5HjlDz

इससे पहले अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में टीमएसी पर चुनाव के दौरान हिंसा फैलाने का आरोप लगाया था। अमित शाह ने कहा कि चुनाव तो पूरे देश में हो रहे हैं लेकिन चुनावी हिंसा सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही हो रही है जिसका मतलब है कि यह हिंसा टीएमसी ही कर रही है।

Derek O’Brien, TMC: We have two more pictures to show, this is to do with the elections, we have nothing personally against the Central forces, we have two startling pictures to expose what we have been saying that the Central forces are in cahoots with the BJP in Bengal. pic.twitter.com/6DoTspfSJQ

