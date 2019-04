Lok Sabha Election 2019: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक जन सभा में अखलाक हत्याकांड का आरोपी नारेबाजी कर रहा था। वह जिंदाबाद-जिंदाबाद चिल्ला रहा था। पर कार्यक्रम में उसके शामिल होने को लेकर किसी नेता या अन्य गणमान्य व्यक्ति ने आपत्ति नहीं जताई। न ही उसे रोका या टोका। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बाद में इस बारे में पूछा गया, तो उनका हैरान करने वाला जवाब आया। उन्होंने कहा, “हमें जो जिताएगा, हम उन सबका स्वागत करेंगे।”

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला दादरी का है। वहीं, सीएम की सभा में अखलाक केस का मुख्यारोपी विशाल राणा समेत चार लोग कार्यक्रम में सबसे आगे खड़े थे। वे भाषण के दौरान तालियां बजाकर जिंदाबाद-जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, पर किसी को यह बात नहीं खटकी।

बता दें कि यूपी के दादरी स्थित बिसहाड़ा गांव में 2015 में गोमांस रखने की अफवाह पर अखलाक की भीड़ ने पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। मामले को लेकर विशाल पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और 307 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जबकि फिलहाल वह जमानत पर बाहर है।

Uttar Pradesh Deputy CM Keshav Prasad Maurya has backed Akhlaq murder accused’s presence in Yogi rally, says whoever is helping BJP win are all welcome. | #May23WithTimesNow pic.twitter.com/CFCYVn95Ul

देखें, योगी की रैली में अखलाक केस का मुख्यारोपी (बीच में सफेद शर्ट और दाढ़ी वाला युवक) कैसे नारे लगा रहा थाः

#WATCH: One of the accused in September 2015 Mohd Akhlaq lynching case, Vishal Singh (bearded man in white shirt), was seen in a BJP rally in Bisada village yesterday. The rally was addressed by CM Yogi Adityanath. (31.03.2019) pic.twitter.com/QViy7LoUWV

— ANI UP (@ANINewsUP) April 1, 2019