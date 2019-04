लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मेरठ में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, सपा और बसपा पर हमला करते हुए कहा कि अगर उन्हें ‘अली’ पर विश्वास है तो हमें भी बजरंगबली पर विश्वास है। बता दें कि मेरठ लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार मंगलवार ( 9 अप्रैल) को खत्म हो रहा है। योगी के इस बयान का वीडियो अब वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में बीएसपी सुप्रीमों मायावती ने देवबंद की रैली में मुस्लिम वोटरों से एक मुश्त होकर महागठबंधन के लिए वोट करने अपील की थी ताकि वोटों का बंटवारा ना हो।

क्या बोले योगी: मेरठ में एक चुनावी सभा में बोलते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, “अगर कांग्रेस, सपा, बसपा को ‘अली’ पर विश्वास है तो हमें भी बजरंगबली पर विश्वास है।” माना जा रहा है कि सीएम योगी का ये बयान बीएसपी सुप्रीमों मायावती के देवबंद में दिए बयान के जवाब में आया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल का अपनी परपंरागत सीट अमेठी छोड़कर वायनाड जाने की वजह भी मुस्लिम वोट हैं।

#WATCH UP Chief Minister Yogi Adityanath at a public rally in Meerut, says, "Agar Congress, SP, BSP ko 'Ali' par vishwaas hai toh humein bhi 'Bajrangbali' par vishwaas hai." pic.twitter.com/ZwI3L5ZEFt

— ANI UP (@ANINewsUP) April 9, 2019