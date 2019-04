Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। पार्टी लगातार राहुल को लेकर अपने हमले तेज कर रही है। राहुल के अमेठी के अलावा केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी कुछ ज्यादा ही आक्रामक रुख अपना रही है।

इस क्रम में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल पर साधा है। आदित्यनाथ ने कहा कि केरल में वह किसके समर्थन से वह चुनाव जितना चाहते हैं। कांग्रेस केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। यह वहीं मुस्लिम लीग है जिसकी वजह से देश बंटवारा हुआ।

योगी के इस बयान पर लोग ट्विटर पर मजे लेने लगे। @Nehr_who यूजर ने लिखा, ‘सर, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग (1906) थी और केरल की यह पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (1948)है। आपको टीशर्ट और शर्ट का अंतर पता होना चाहिए।’ एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘ये कैसा मूर्ख आदमी है… पूरी राजनीति पाकिस्तान पर टिकी हुई है इनकी।’

UP CM Yogi Adityanath: And with whose support they want to win elections in Kerala. Congress is fighting in alliance with Muslim League in Kerala, the same Muslim League that became the reason of country’s partition. https://t.co/nXgqoyWjDD

— ANI UP (@ANINewsUP) April 4, 2019