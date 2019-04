Lok Sabha Election 2019: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भारतीय सेना को ‘मोदी की सेना’ बताने वाली टिप्पणी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। योगी के इस बयान पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नोटिस जारी कर सफाई मांगी थी। योगी को 5 अप्रैल तक इसका जवाब देना है।

आयोग की तरफ से नोटिस जारी करने पर केंद्रीय मंत्री ने एक और विवादित टिप्पणी की है। पूर्व सेना अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग तो 100 चीजों के लिए नोटिस देता रहता है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘मुझको जो कहना है, मैं कह चुका हूं। मेरी बात को और तोड़ो-मरोड़ो मत, योगी जी ने जो कहां आप लोगों ने (मीडिया ने )उसको भी बहुत तोड़ा मरोड़ा है।’

मालूम हो कि यूपी के सीएम ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 1 अप्रैल को एक चुनावी भाषण के दौरान भारतीय सेना को ‘मोदी की सेना’ कहा था। योगी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते हैं जबकि मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला खिलाती है। सीएम योगी के इस बयान पर विपक्ष के साथ ही सेना के पूर्व अधिकारियों ने भी आपत्ति जताई थी।

#WATCH Union Minister General VK Singh on his reported remark on UP CM’s ‘Modi ke sena comment’: Jo mujhe bolna tha bol chuka ab usko aur todo marodo mat. Yogi ji ne jo kaha hai aap logon ne usko bhi toda maroda hai. Election Commission toh 100 cheezon ke liye notice deta hai pic.twitter.com/WnCwIRwcVp

