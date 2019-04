Lok Sabha Election 2019: राजस्थान के अजमेर स्थित एक गांव में गुरुवार (11 अप्रैल) को बीजेपी कार्यकर्ताओं के दो गुट आपस में ही भिड़ गए। मसुदा गांव में एक चुनावी रैली से पहले हुई इस घटना में जमकर मारपीट हुई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह रैली के दौरान दो समूह आपस में भिड़ गए और अराजकता फैलाने लगे।

यह घटना उस समय हुई जब दोनों नेता मंच पर थे और इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को थप्पड़ मारने की भी कोशिश की। घटना का वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है। इससे पहले भी कई पार्टियों के कार्यकर्ताओं के आपस में भिड़ने के वीडियो सामने आ चुके हैं।

#WATCH Rajasthan: Two groups of Bharatiya Janata Party (BJP) workers clash during a rally in Masuda, Ajmer. (11/4/19) pic.twitter.com/AMrJXTKlbg — ANI (@ANI) April 12, 2019

टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के बीच हुई झड़पः आंध्र प्रदेश में तेलगु देशम पार्टी (टीडीपी) और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के कार्यकर्ताओं के बीच मतदान के दिन जमकर झड़प हुई थी। बता दें आंध्र प्रदेश में भी गुरुवार (11 अप्रैल) को ही सियासी गुटों के बीच झड़प हुई थी। इसी तरह का एक मामला राज्य के अनंतपुर में भी सामने आया। यहां झड़प के दौरान टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता की मौत भी हो गई। इसके अलावा गुंटूर जिले के श्रीनिवासनपुरम गांव के मतदान केंद्र भी पर टीडीपी और वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई।

आंध्र प्रदेश के पूर्व स्पीकर पर हुआ हमलाः आंध्र प्रदेश में मतदान केंद्र की व्यवस्था देखने गए आंध्र प्रदेश विधानसभा के पूर्व स्पीकर और टीडीपी नेता कोडेला शिवा प्रसाद राव पर वाईएसआरसीपी के समर्थकों ने गुंटूर जिले में हमला किया। यही नहीं कोल्ला वारी पल्ले और सवाना वारी पल्ले गांवों में भी झड़प की खबरें सामने आईं।

उत्तर प्रदेश और बिहार में भी गठबंधन कार्यकर्ताओं के आपस में लड़ने की खबरें सामने आई थीं। कई वीडियो भी सामने आए जिन पर बवाल हो रहा है।

