VIDEO: जब सड़क पर लाठी लेकर उतर आईं तृणमूल समर्थक महिलाएं…

Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव 2019 के चौथे चरण का मतदान सोमवार 29 अप्रैल को किया गया। इस दौरान पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान कई पोलिंग बूथ पर जबरदस्त उपद्रव देखने को मिली। इस उपद्रव में पुरुषों के साथ महिलाएं भी हवा में लाठियां लहराती नजर आईं। एनआई द्वारा जारी एक वीडियो में देखा गया कि बीरभूम जिले के नन्नूर गांव में लाठी-डंडे लेकर महिलाएं सड़क पर उतर आईं।

क्या था मामला:ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बिना सुरक्षा बलों की मौजूदगी के वोट देनें की बात पर जोर दे रहे थे। इस बात का विरोध बीजेपी ने शुरू किया जिसके बाद यह उपद्रव शुरू हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने बुझाने की कोशिश की। इस दौरान वीडियो में नजर आ रहा है कि टीएमसी की महिला कार्यकर्ता सड़क पर लाठी डंडा लेकर उतर गई।

बाबुल सुप्रियो पर भी हमला:आसनसोल में भाजपा प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो की कार पर हमला हो गया और उनकी कार का शीशा भी टूट गया। यही नहीं , आसनसोल के बूथ नंबर 199 में टीएमसी कार्यकर्ताओं और सुरक्षाबलों के बीच टकराव हो गया। बंगाल में चुनाव के दौरान कई जगहों से झड़प और हिसा की खबरें आईं।

#WATCH TMC women supporters protest in Nanoor of Birbhum district, after BJP opposed TMC supporters who insisted on polling despite absence of central forces at the polling booth. Police is trying to mediate between the two groups. #WestBengal #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/WhPWtwqeVG

— ANI (@ANI) April 29, 2019