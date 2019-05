वीवीपीएटी (VVPAT) पर्चियों की जांच किए जाने की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खरिज कर दिया। कोर्ट का कहना है कि इस मामले में दखलअंदाजी से लोकतंत्र को नुकसान होगा। चेन्नई के टेक फॉर ऑल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि तकनीकी तौर पर वीवीपैट से जुड़ी ईवीएम सही नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट का इस याचिका पर कहना है कि इस याचिका से फर्जी बवाल बनाया जा रहा है। बता दें याचिकाकर्ता द्वारा उड़ीसा और गोवा में ईवीमी की खराबी का हवाला दिया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब पहले ही मुख्य न्यायधीश इस मामले पर अपना फैसला दे चुके हैं तो फिर वेकेशन बेंच के सामने इस मामले क्यों उठाया जा रहा है।

चुनाव आयोग के पैनल ने पचास प्रतिशत तक वीवीपीएटी और ईवीएम के मिलान को लेकर कहा था कि अगर ऐसा होता है तो मिलान करने की वजह से चुनाव के परिणाम आने में 6-9 दिन का वक्त लग सकता है। इतना ही नहीं यह भी कहा गया कि कुछ विधानसभाक्षेत्रों में 400 से अधिक बूथ हैं तो वहां मतगणना में 9 दिन लग सकते हैं।

Coming down heavily on the petitioner, Justice Mishra, while dismissing the petition, said, “Won’t entertain such kind of plea over&over again. We can’t come in the way of people electing their representatives.” The Justice also termed the move of the petitioner, a “nuisance” PIL https://t.co/bzylpgmaBP

— ANI (@ANI) May 21, 2019