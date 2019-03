Lok Sabha Election 2019 के लिए तारीखों के ऐलान के बाद से ही नेताओं के पार्टी बदलने, पार्टी से निकाले जाने और पुरानी पार्टियों में वापस लौटने का सिलसिला तेजी से जारी है। रोजाना करीब दर्जन से ज्यादा नेता पाला बदल रहे हैं। सोमवार (25 मार्च) को भी हिमाचल प्रदेश के बड़े नेता सुखराम वापस अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में लौटे हैं।

दादा-पोता कांग्रेस में, बेटा बीजेपी मेंः हिमाचल प्रदेश में नरसिम्हा राव सरकार में टेलिकॉम मंत्री रहे सुखराम ने अपने पोते आश्रय शर्मा के साथ फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया। बताया जा रहा है कि आश्रय अपने दादा की मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक तरफ जहां दादा-पोता कांग्रेस में चले गए हैं, वहीं सुखराम के बेटे अनिल शर्मा इस वक्त हिमाचल की बीजेपी सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलकर उन्हें बता दिया है कि वे इस चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार नहीं करेंगे।

इनेलो विधायक बीजेपी मेंः सोमवार (25 मार्च) को हरियाणा में भी पार्टी बदलने का क्रम जारी रहा। यहां इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के विधायक केहर सिंह रावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पिछले चुनाव में वे हथिन सीट से विधायक चुने गए थे।

बीजेपी में शामिल हुईं दीपा मलिकः इस बार कई खिलाड़ी भी राजनीति में उतरे हैं। पिछले हफ्ते गौतम गंभीर ने बीजेपी ज्वॉइन की थी। अब पैरालंपिक (दिव्यांगों के ओलंपिक) खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला दीपा मलिक ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। हरियाणा की रहने वाली दीपा ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला और महासचिव अनिल जैन की मौजूदगी में सदस्यता ली। उन्हें भी चुनाव लड़ाया जा सकता है।

फिर बीजेपी में लौटे पूर्व सांसदः ओडिशा से बीजेपी के सांसद रहे उत्कल भारत पार्टी के संस्थापक खारबेला स्वैन फिर से बीजेपी में लौट आए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली।

