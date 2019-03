Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इस क्रम में नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। इस दौरान सपा नेता फिरोज खान ने रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी जया प्रदाऔर बंदायू से संघमित्रा मौर्य को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जया प्रदा के रामपुर से चुनाव लड़ने पर यहां की शामें रंगीन हो जाएंगी। इसके बाद फिरोज ने कहा कि अब कोई (संघमित्रा मौर्य) अपने को गुंडी बता दे कोई नाचने का काम करे तो वो उनका पेशा है।

क्या बोले सपा नेता फिरोज खान: बता दें कि फिरोज खान संभल से सपा के जिलाध्यक्ष हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने वीडियो ट्वीट किया जिसमें फिरोज बीजेपी की महिला नेता जया प्रदा और संघमित्रा पर विवादित टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिरोज खान ने रामपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जया प्रदापर बोलते हुए कहा कि मैं एक दिन बस से जा रहा था तो मुझे उनका (जया प्रदा) काफिला दिखा। मैंने बस से उतरकर उनको देखने की कोशिश की कि कहीं वो रुक कर एक ठुमका ना लगा दें। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनके (जया प्रदा) रामपुर से चुनाव लड़ने के बाद चुनावी माहौल में रामपुर की शामें रंगीन हो जाएंगी।

#WATCH Sambhal SP leader Firoz Khan says,"Rampur ki shaamein rangeen ho jaayengi ab jab chunavi mahual chalega".BJP's Jaya Prada is the MP candidate from Rampur.He also says,"Ab koi (BJP's Sanghamitra Maurya) apne ko gundi batade koi naachne ka kaam kare woh unka apna pesha hai." pic.twitter.com/duPJleE21E

— ANI UP (@ANINewsUP) March 28, 2019