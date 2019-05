Loksabha elections 2019: लोकसभा चुनाव के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों पार्टियों के बीच कोई फर्क नहीं हैं। उन्होंने कहा, “बीजेपी वही है जो कांग्रेस है और जो कांग्रेस वही है जो बीजेपी है।” अखिलेश ने प्रियंका के उस बयान पर भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार बीजेपी के वोट काटने का काम कर रहे हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस ने कहीं भी कमजोर उम्मीदवार उतारा है, कोई पार्टी ऐसा नहीं करती है।

#WATCH Samajwadi Party's Akhilesh Yadav, says, " There is no difference between the BJP and the Congress. Jo BJP hai wahi Congress hai, jo Congress hai wahi BJP hai." pic.twitter.com/ijeviUm9iY

