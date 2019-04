Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी घमासान चरम पर है। इस दौरान बुधवार को मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज चौहान को छिंदवाड़ा के उमरेठ में हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं मिलने से राज्य की सियासत गरमा गई है। शिवराज ने जनसभा को संबोधित करते हुए डीएम को पिठ्ठू कलेक्टर कह दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे दिन भी जल्दी आएंगे, ऐसे में तब तुम्हारा क्या होगा? बता दें कि शिवराज का हेलीकॉप्टर शाम 5.30 बजे लैंड होना था लेकिन रास्ते में उन्हें बताया गया कि अनुमति केवल 5 बजे तक की ही है। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा सीएम कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, यहां इस बार उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं।

#WATCH Shivraj Singh Chouhan: "Bengal mein Mamata didi, vo nahi utarne de rahi thi, Mamata didi ke baad Kamal Nath dada……Ye pithu collector sun le re, humare din bhi jaldi ayenge, tab tera kya hoga?". He was allegedly denied permission to land chopper in Umreth, MP after 5 pm pic.twitter.com/r8ej6ZDDV1

— ANI (@ANI) April 24, 2019