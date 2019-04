Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव से पहले शिलॉन्ग से भाजपा के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। यहां से पार्टी के उम्मीदवार ने नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। भाजपा उम्मीदवार सनबीर सुल्लाई का कहना है कि यदि यह बिल पारित हो गया तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आत्महत्या कर लेगा।

सनबीर ने कहा, ‘नागरिकता संशोधन बिल लागू नहीं होना चाहिए। यदि यह बिल लागू हो गया तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खुद को खत्म कर लूंगा।’ भाजपा उम्मीदवार का यह बयान पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के उस बयान के बाद आया है जिसमें शाह ने कहा था कि यह बिल पूरे देश में लागू होगा।

पाकिस्तान से या कहीं से भी जो हिंदू, जैन, बौद्ध शरणार्थी उनको हम वापिस नहीं भेजेंगे। जो शरणार्थी आए हैं वो हमारे भाई हैं। वे लोग वहां से परेशान होकर आए हैं। उनको नागरिकता देकर अपना सगा भाई बनाकर भारत में बसाने की योजना है। इससे पहले भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भी नागरिकता संशोधन बिल को लागू करने की बात कही है।

Shillong BJP Candidate has taken a strong stand against his own party over the implementation of Citizenship Amendment Bill. Here is a brief look into what the controversy is about.#Shillong #BJP #SanbirShullai #AmitShah #CitizenshipAmendmentBill #Assam #NorthEast #India pic.twitter.com/bIDWhyWdsm

— ABP News (@abpnewstv) April 12, 2019